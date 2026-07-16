PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260716-3-Feuer Büdelsdorf

Büdelsdorf (ots)

Am 16.07.2026 kam es zu einem Feuer in einem Imbiss in Büdelsdorf. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Heute Morgen gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei über Flammen in einem Imbiss in Büdelsdorf informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte ein Feuer in dem Gebäude in der Kaiserstraße in Büdelsdorf fest.

Die Feuerwehr konnte eine Frau, die über dem Imbiss wohnt, retten und begleitete diese aus ihrer Wohnung. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr Rendsburg konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 05:00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Es entstand ein Gebäudeschaden an dem Imbiss. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht Zeugen, die heute in den frühen Morgenstundenverdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserstraße in Büdelsdorf gemacht haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

Constanze Becker, Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 12:12

    POL-NMS: 20260716-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 16.07.2026 ist es in Gettorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Fahrerin eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich. Die Polizei in Gettorf sucht nun nach Zeugen oder dem Unfallverursacher. Heute Morgen gegen 10:15 Uhr befuhr die 66-jährige Fahrerin eines Mofas die ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 09:28

    POL-NMS: 260716-1-Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr auf der B430, Höhe Aukrug

    Aukrug (ots) - Am Mittwochnachmittag soll es auf der B430 bei Aukrug zu einer Verkehrsnötigung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein LKW mit Auflieger einen PKW mit Anhänger bedrängt und mehrfach versucht haben, diesen zu überholen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Am 15.07.2026, zwischen 14:45 und 14:55 habe ein PKW ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:43

    POL-NMS: 20260715-4-1-PDNMS-Update Schwerer Verkehrsunfall B77

    Rendsburg (ots) - Am heutigen Tag, gegen 09:55 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in Rendsburg auf der B77 zwischen drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Motorradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Im Bereich der B77 kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Deutscher mit einem VW Geländewagen die B77 in Fahrtrichtung Süden. Aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren