Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260716-3-Feuer Büdelsdorf

Büdelsdorf (ots)

Am 16.07.2026 kam es zu einem Feuer in einem Imbiss in Büdelsdorf. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Heute Morgen gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei über Flammen in einem Imbiss in Büdelsdorf informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte ein Feuer in dem Gebäude in der Kaiserstraße in Büdelsdorf fest.

Die Feuerwehr konnte eine Frau, die über dem Imbiss wohnt, retten und begleitete diese aus ihrer Wohnung. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr Rendsburg konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 05:00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Es entstand ein Gebäudeschaden an dem Imbiss. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht Zeugen, die heute in den frühen Morgenstundenverdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserstraße in Büdelsdorf gemacht haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

Constanze Becker, Pressesprecherin PD Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell