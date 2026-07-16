Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260716-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.07.2026 ist es in Gettorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Fahrerin eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich. Die Polizei in Gettorf sucht nun nach Zeugen oder dem Unfallverursacher.

Heute Morgen gegen 10:15 Uhr befuhr die 66-jährige Fahrerin eines Mofas die Straße Hasselrott aus Richtung Kirchhofsallee kommend in Fahrtrichtung Hainweg. Ein entgegenkommender PKW, der die Straße Hasselrott aus Richtung Revensdorf kommend befuhr, habe am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge überholt und habe sich im Zuge des Überholvorgangs auf dem entgegengesetzten Fahrstreifen befunden. Die Fahrerin des Mofas habe eine Vollbremsung veranlassen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei sei sie gestürzt und habe sich vermutlich einen Bruch der Schulter zugezogen. Die Geschädigte wurde in eine Klinik verbracht.

Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeugs hielt nicht an und setzte die Fahrt in Richtung Kirchhofallee fort.

Die Polizei in Gettorf sucht Zeugen des Unfalls oder den Verursacher. Wenden sie sich bei Hinweisen bitte an die Polizei in Gettorf unter 04351-908110 oder gettorf.pst@polizei.landsh.de

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