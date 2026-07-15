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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260715-4-1-PDNMS-Update Schwerer Verkehrsunfall B77

Rendsburg (ots)

Am heutigen Tag, gegen 09:55 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in Rendsburg auf der B77 zwischen drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Motorradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Im Bereich der B77 kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Deutscher mit einem VW Geländewagen die B77 in Fahrtrichtung Süden. Aus bislang nicht geklärten Umständen sei der VW Geländewagen in den Gegenverkehr geraten. Dabei sei es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito und einem dahinter fahrendem Motorrad gekommen. Die 45-jährige Motorradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Weitere Unfallbeteiligte wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt.

Die B77 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen wurden eingerichtet. Im Bereich der B77 kam es bis 14:00 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde die Beschlagnahme der drei beteiligten Fahrzeuge und des Führerscheins des Unfallverursachers angeordnet. Zudem wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger hinzugezogen.

Gegen den 73- jährigen Fahrer des VW wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen werden durch den Bezirksdienst des Polizeireviers Rendsburg geführt. Dabei ist die Rekonstruktion des konkreten Unfallherganges Bestandteil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster
Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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