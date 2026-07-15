Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260715-1-Badeunfall am Bistensee

Ahlefeld-Bistensee (ots)

Am Dienstag ist es im Bistensee in Ahlefeld-Bistensee zu einem Badeunfall gekommen. Ein 19-jähriger Mann konnte nach einer groß angelegten Suchaktion nur noch leblos aus dem See geborgen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er von einem Stand-Up-Paddle-Board ins Wasser gefallen und ertrunken.

Am 15. Juli 2026 gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine männliche Person im Bistensee vermisst wird. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Beteiligt waren die Polizei, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Rendsburg, Borgstedt und Ahlefeld-Bistensee, sowie eine Unterwasserdohne und Taucher.

Gegen 20.40 Uhr konnten Taucher der Feuerwehr eine leblose Person aus dem Wasser bergen. An Land konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 19-jährigen Nordmazedonier aus Rendsburg. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Mann gemeinsam mit zwei jungen Frauen am See auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel er von einem Stand-Up-Paddle-Board ins Wasser und ertrank. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Ursächlich für das Ertrinken des 19-Jährigen ist, nach ersten Einschätzungen, dass der junge Mann Nichtschwimmer war.

Mira Grunicke -Pressesprecherin PD Neumünster

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