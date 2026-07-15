Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 26072026-4-Schwerer Verkehrsunfall B77

Rendsburg (ots)

Am heutigen Tag, gegen 09:55 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B77 gekommen. Beteiligt sind mehrere Fahrzeuge.

Im Bereich der B77 kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die B77 ist vollgesperrt. Der Verkehr wird aus Fahrrichtung Nord über die Loher Straße und in Fahrtrichtung Süd über die Fockbeker Chausee abgeleitet.

Die Pressestelle Neumünster wird unaufgefordert über den Unfallhergang, die Unfallbeteiligten und die Schwere der Verletzungen nachberichten.

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