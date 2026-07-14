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POL-NMS: 260714-1- PD NMS-Polizeieinsatz der besonderen Art- Babyglück auf dem Rastplatz

POL-NMS: 260714-1- PD NMS-Polizeieinsatz der besonderen Art- Babyglück auf dem Rastplatz
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Neumünster (ots)

Am Freitagvormittag kam auf dem Rastplatz Brokenlande an der Autobahn ein kleiner Junge zur Welt. Die Polizei unterstützte anschließend die Rettungsmaßnahmen, indem sie den Start des Rettungshubschraubers absicherten.

Am 10.07.2026, gegen 11:10 Uhr wurden Polizeibeamte des Autobahn- und Bezirksreviers Mitte, Fachdienst Bundesautobahn, zum Rastplatz Brokenlande an der Autobahn 7 entsandt. Eine werdende Mutter war gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus, als die Geburt überraschend auf dem Rastplatz einsetzte. Der kleine Junge hatte es jedoch besonders eilig, noch bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen, erblickte er das Licht der Welt.

Für den Transport ins Krankenhaus landete ein Rettungshubschrauber auf dem Rastplatz. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten den Start des Hubschraubers ab. Mutter und Sohn wurden anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Wichtigste zum Schluss: Mutter und Sohn sind wohlauf.

Die Polizeidirektion Neumünster gratuliert den Eltern herzlich zur Geburt ihres Sohnes und wünscht der ganzen Familie alles Gute für den gemeinsamen Start ins Familienleben. Ein Einsatz, der auch den beteiligten Einsatzkräften sicherlich noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird.

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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