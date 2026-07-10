Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260710-3- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der B77

Stafstedt (ots)

Am 10.07.2026 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der B77 in Höhe Stafstedt. An der dortigen Einmündung wollte eine 66-jährige Pkw-Fahrerin nach links in Richtung Stafstedt/Nortorf abbiegen und befuhr hierfür die Abbiegespur. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer kam aus der entgegengesetzten Richtung (er fuhr in Richtung Rendsburg) und überholte verbotswidrig einige Fahrzeuge. In Höhe der Einmündung kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 66-Jährige und der 62-Jährige leicht verletzt. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde schwer verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Aufgrund des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Es werden Zeugen, insbesondere aus den überholten Fahrzeugen, gesucht. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Jevenstedt unter 04337-295124 oder pst.jevenstedt@polizei.landsh.de

Finja Rohde

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