Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260710-1-Beteiligter PKW nach Verkehrsunfall in Waabs gesucht

Eckernförde/ Waabs (ots)

Beteiligter PKW nach Verkehrsunfall in Waabs gesucht Am 03.07.2026 ist es in Waabs zu einem Verkehrsunfall, der zunächst durch die Unfallbeteiligten nicht bemerkt wurde, gekommen. Die Polizei sucht nun nach einem beteiligtem PKW.

Am Freitag, den 03.07.2026 ist es, nach derzeitigen Kenntnisstand, in der Kirchstraße in Waabs zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei habe ein Linienbus die Kirchstraße, in Fahrtrichtung Kappeln, befahren und ein PKW habe die Kirchstraße entgegengesetzt befahren. Im Kurvenbereich sei es zwischen dem Linienbus und dem PKW zu einem seitlichen Zusammenstoß gekommen, welcher zunächst durch beide Unfallbeteiligte nicht bemerkt worden sei.

Im weiteren Verlauf konnte durch den Busfahrer ein Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt werden. Deshalb sucht die Polizei nun nach dem unfallbeteiligten PKW. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen braunfarbenden Kleinwagen mit Schäden im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite handeln. Bei sachdienlichen Hinweisen, melden Sie sich bitte telefonisch beim Polizeirevier Eckernförde unter der Telefonnummer 04351-9080.

Mira Grunicke - Pressesprecherin Polizeidirektion Neumünster

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