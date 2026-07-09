Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260709-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Boostedter Straße/ Leinestraße in Neumünster bekannt. Dabei hatte sich ein PKW, nachdem eine Verkehrsinsel überfahren wurde und ein Mast umgeknickt wurde, unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizeidirektion Neumünster sucht nun Zeugen.

Am 07.07.2026, gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei Neumünster eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Boostedter Straße/ Leinestraße gemeldet. Am Unfallort konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen beschädigten Mast mit drei Verkehrsschildern feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Fahrzeug über die dortige Verkehrsinsel und gegen den darauf befindenden Mast gefahren, sodass dieser umgeknickt ist. An dem Mast und den daran befindlichen Verkehrszeichen entstand ein erheblicher Schaden.

Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem verursachenden PKW um einen VW Touran 1T mit einem Baujahr von 2007-2008. Aufgrund des Beschädigungen an dem Mast, müsste sich an dem Fahrzeug, Bereich der Fahrzeugfront, ein erheblicher Schaden befinden.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Verkehrsunfallflucht. Falls Sie Hinweise auf das Fahrzeug oder sachdienliche Angaben zur Verkehrsunfallflucht machen können, melden Sie sich bitte telefonisch beim Verkehrsunfalldienst, unter der Telefonnummer 04321- 945 1330.

Mira Grunicke

Pressesprecherin - PD Neumünster

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