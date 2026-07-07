Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260707-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Kupferdiebstahl in Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 05.07.2026 kam es zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in ein leerstehendes Gebäude in Büdelsdorf. Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Vermutlich am Sonntagvormittag, 05.07.2026, zwischen 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen leerstehenden Gebäudekomplex in der Hollerstraße in Büdelsdorf ein. In dem Gebäude, einem ehemaligen Verkaufsraum nebst Lagerhalle, entwendeten die unbekannten Täter diverse Kupferkabel und -rohre.

Aufgrund der Menge des Stehlguts ist davon auszugehen, dass dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Wert des Stehlgutes dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich befinden.

Vermutlich nutzten die Täter die Zu-bzw. Abfahrt von der Wilhelmstraße zum Tatobjekt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und fragt: Wer hat am 05.07.2026 oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen in dem genannten Bereich gemacht? Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

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