Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260706-5-PDNMS-Zeugenaufruf nach zwei Raubtaten in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 03.07.2026 soll es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Raubtaten in Rendsburg gekommen sein. Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 11:40 Uhr Uhr soll es im Bereich Am Obereiderhafen / Brückenstraße zu zwei Raubtaten gekommen sein, die vermutlich durch dieselben Täter begangen worden sein dürften.

In beiden Fällen sollen die Geschädigten unter Vorhalt eines Messers, vermutlich eines Taschenmesser, zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Bei der ersten Tat sei es bei einem Versuch geblieben. Bei der zweiten Tat sei ein geringer Bargeldbetrag geraubt worden. Die Täter dürften im Anschluss über den Parkplatz des Einkaufszentrums Rondo in Richtung Unterführung Prof.-Koopmann-Straße geflüchtet sein. Personenbeschreibung: 1. Täter männlich ca. 165-170 cm vermutlich Jugendlicher Buzz Cut schlanke Statur

2. Täter

männlich ca. 165-170 cm groß vermutlich Jugendlicher schwarze lockige Haare schlanke Statur beiger Pullover Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 03.07.2026 gegen 11.40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Obereiderhafen / Brückenstraße in Rendsburg gemacht? Wer kennt Personen, auf die die Personenbeschreibung zutrifft? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

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