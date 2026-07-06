Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260706-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Discounter

Hohenwestedt- Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Vom 02. auf den 03. Juli 2026 ist es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Discounter in Hohenwestedt gekommen. Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag, 02.07.2026 auf Freitag, 03.07.2026 gelang es unbekannten Tätern, sich unbefugt Zutritt zu einem Non-Food-Discounter in der Straße Am Markt in Hohenwestedt zu verschaffen. Im Innenraum wurde das Alarmsystem manipuliert, sodass die Alarmanlage nicht auslöste. Anschließend versuchten die Täter gewaltsam, den Tresor zu öffnen. Dieser wurde sichtlich deformiert, konnte jedoch nicht geöffnet werden.

Ersten Erkenntnissen zu Folge flüchteten die Täter ohne Stehlgut.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 02. auf den 03.07.2026 verdächtige Beobachtungen oder Wahrnehmungen im Bereich der Straße Am Markt in Hohenwestedt gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

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