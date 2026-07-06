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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260706 - PD NMS - Zeugenaufruf - mögliche strafbare Handlungen mit sexuellem Hintergrund in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am frühen Abend des 29.06.2026 soll sich im Fußgängertunnel in Rendsburg eine männliche Person aufgehalten haben und sich auffällig gegenüber mehreren Frauen verhalten haben. Im Zuge dessen sucht die Polizei nun Zeugen und mögliche Geschädigte.

Am 29.06.2026, zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr soll sich, nach ersten Erkenntnissen, eine männliche Person im Fußgängertunnel im Wilhelmstal in Rendsburg aufgehalten haben und sich auffällig mehreren Frauen genähert haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es dadurch zu strafbaren Handlungen mit sexuellem Hintergrund gekommen sein.

   Die Person kann wie folgt beschrieben werden:
   - Männlich
   - Schwarze Lederbekleidung
   - Motorradhelm

Die beschriebene Person konnte anschließend durch eingesetzte Polizeibeamte des Polizeireviers Rendsburg kontrolliert werden und erhielt einen Platzverweis.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten, die sich am 29.06.2026, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr im Fußgängertunnel aufgehalten haben und Angaben zum Geschehen machen können. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Rendsburg unter der Telefonnummer 04331-208-0.

Mira Grunicke - Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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