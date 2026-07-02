Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260702-2-pdnms-Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Eckernförde- Polizei sucht Zeugen

Eckernförde (ots)

Dienstagabend kam es in der Flensburger Straße in Eckernförde, Fahrtrichtung Schleswig, zu einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei PKW. Die Polizei konnte einen beteiligten PKW anhalten und den Fahrer kontrollieren. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Am 30.06.2026, gegen 21:30 Uhr fielen Beamten des Polizeireviers Eckernförde im Rahmen einer Streifenfahrt zwei PKW in der Flensburger Straße, Fahrtrichtung Schleswig, in Eckernförde auf. Es handelte sich um einen weißen und einen blauen VW up mit Firmenaufschriften.

Die Fahrzeuge fuhren zunächst nebeneinander und beschleunigten sichtbar auf eine hohe Geschwindigkeit. Anschließend wechselten die beiden PKW mehrfach, ohne zu blinken, die Spur und fuhren sich gegenseitig wiederholt sehr dicht auf, sodass sich für die Beamten der Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ergab.

Die Beamten des Polizeireviers Eckernförde konnten den weißen VW up anhalten und den Fahrer kontrollieren.

Der blaue VW up fuhr auf die B203 ab, in Fahrtrichtung Loose und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des blauen VW ups geben?

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351 908-110

Lina Wuttke

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