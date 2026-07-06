Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260706 - 4- PD NMS - Regenwetter ? - nicht mit uns!

Bild-Infos

Download

Neumünster (ots)

Am vergangenen Samstag (04.07.2026) war die Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig-Holstein mit einem Informationsstand auf dem CSD in Neumünster vertreten.

Das Wetter hat leider nicht ganz mitgespielt, aber vom Regen hat sich hier niemand die Laune verderben lassen! Trotz der nassen Abkühlung sind rund 250 bis 300 Teilnehmende zusammengekommen, um ein starkes Zeichen zu setzen. Und die Stimmung? Die war trotzdem absolut großartig!

Wir konnten wieder viele interessante, aufklärende und herzliche Gespräche führen. Ein großes Dankeschön an alle, die, trotz des Wetters, bei uns vorbeigeschaut haben, für euren Zuspruch und den wertvollen Austausch.

Kommt gut und trocken durch die Woche - bis zum nächsten Mal!

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell