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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Verkehrszeichen missachtet

Freitagnachmittag missachtete ein 61jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Tonnagebrenzung von 3,5 Tonnen auf der Straße zwischen Bollberg und Dorna, um verbotswidrig in Richtung Stadtroda zu fahren. Als er aufgrund der äußerst engen Fahrbahnverhältnisse in der Ortslage Dorna sein Vorhaben abbrach und rückwärts rangierte, fuhr auf die linke Bankette. Diese gab nach und der Lkw drohte umzustürzen. Der Sattelzug konnte durch den herbeigerufenen Bergungsdienst wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Neben der Schadensregulierung bezüglich des Schadens an der Bankette, wurde für den Verkehrsverstoß ein Verwarngeld fällig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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