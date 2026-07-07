Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260707-1-PDNMS-Öffentlichkeitsfahndung nach drei Überfällen auf Tankstellen in Schenefeld, Stafstedt und Hohenwestedt

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Hohenwestedt/Schenefeld/Stafstedt (ots)

Nachdem es 2026 zu drei Überfällen auf Tankstellen im Bereich Mittelholstein gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei in Rendsburg nun mit Bildern nach den Tätern. Hierbei wird die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Am 16.02.2026 kam es gegen 21:20 Uhr bei einer Tankstelle in Schenefeld (Kreis Steinburg) in der Holstenstrasse zu einer besonders schweren räuberischen Erpressung. Hierbei soll ein unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und eine silberne Pistole auf die Tankstellenmitarbeiterin gerichtet haben. Die Geschädigte wurde durch den Täter aufgefordert Bargeld und Zigaretten in den mitgeführten Rucksack zu legen. Nachdem sie der Forderung nachkam, flüchtete der Täter unerkannt.

Der Täter wurde videographiert und wird beschrieben:

- 165-175 cm - dunkle Hose - dunkle Jacke mit hellem Emblem auf der Brust - schwarz/weiße Sneaker - weiße Handschuhe - schwarze Sturmhaube - weiße Ski-Brille mit weiß-rotem Band - schwarzer Rucksack mit hellem Emblem der Marke Nike und hellem Muster - sprach fließend deutsch

Am 20.02.2026 gegen 21:00 Uhr kam es bei einer Tankstelle in Stafstedt bei Legan erneut zu einer besonders schweren räuberischen Erpressung. Auch hier soll eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum betreten und einen Tankstellenmitarbeiter mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht haben. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung B 77 Jevenstedt.

Der Täter wurde beschrieben:

- männlich - 18-25 Jahre - 170 cm - sprach deutsch ohne Akzent - schwarze Skijacke - dunkle Zipper-Jacke - Kapuze über dem Kopf - Skimaske - Jeans - weiße Sneaker

Schließlich kam es am 10.03.2026 gegen 21.50 Uhr zu einer versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in der Itzehoer Straße in Hohenwestedt. Zur angegebenen Tatzeit betrat eine männliche, maskierte Person die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einer Mitarbeiterin der Tankstelle. Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter das Geld verweigerte und ihn anschrie, flüchtete der Täter aus der Tankstelle ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Täter dürfte ca. 16-25 Jahre alt gewesen sein, hatte eine schlanke Figur, war zwischen 170-185 cm groß, trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue/schwarze Jacke mit Kapuze und hatte ein dunkles Tuch vor dem Gesicht.

Von allen drei Taten liegen der Kriminalpolizei die Aufzeichnungen der Videokameras vor.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg bittet um Hinweise zu den veröffentlichten Bildern. Wenden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de an die Polizei.

Constanze Becker, Polizeidirektion Neumünster Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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