Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260707-4-PDNMS-Zeugenaufruf nach Brand eines Einfamilienhauses in Holtsee

Holtsee-Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 28.06.2026 kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Holtsee. Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Am frühen Sonntagmorgen, 28.06.2026 gegen 05.15 Uhr, wurde der Polizei ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Holtsee gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren Holtsee und Sehestedt konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Das betroffene Brandobjekt wurde zunächst durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und gegenwärtig Teil der Ermittlungen. Es wurden keine Personen durch den Brand verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen sich mehrere Personen vor der Brandmeldung an dem Brandobjekt aufgehalten haben. Diese Personen konnten bislang nicht ermittelt werden. Daher fragt die Kriminalpolizei: Wurden relevante Beobachtungen insbesondere in der Dorfstraße und der Straße Seegang um die o.g. Brandzeit gemacht und/oder können Angaben zu den Personen gemacht werden, die sich an dem Brandobjekt aufgehalten haben? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Eckernförde unter 04351-9080 oder eckernfoerde.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

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