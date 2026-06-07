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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Jugendliche beschädigen Hochsitz

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, konnte ein aufmerksamer Bürger beobachten, wie sich gegen 16:45 Uhr mehrere Jugendliche auf einem Waldweg in der Nähe des Triebeser Steinbruchs an einem Hochsitz zu schaffen machten und diesen schließlich umwarfen. Anschließend flüchteten die Personen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr in der Nähe festgestellt werden. Die Beamten der Greizer Polizei stellten vor Ort fest, dass der Hochsitz beschädigt ist und in Stand gesetzt werden muss. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall ebenfalls beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0140239/2026 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel. 03661-6210) zu wenden. <PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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