Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisste 78-Jährige durch Polizei aufgefunden - Ende der Öffentlichkeitsfahndung

Gera (ots)

Die seit gestern Abend vermisste 78-Jährige aus einem Seniorenheim in Bad Köstritz konnte heute gegen 09:40 Uhr endlich durch Polizeikräfte in einem Waldstück in der Nähe des Sommerbades aufgefunden werden. Die Frau war unterkühlt, stark geschwächt und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Bereits seit den Abendstunden und in der Nacht hatte die Polizei Gera mit starken Kräften aus ganz Thüringen und Unterstützung aus Sachsen und Sachsen-Anhalt nach der Seniorin gesucht. Hierbei kamen auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Suchhunde zum Einsatz.

Die Polizei Gera bedankt sich für die zahlreichen Hinweise und Unterstützer. (DL)

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