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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) 14-Jähriger flüchtet mit manipuliertem E-Scooter vor Polizeikontrolle (0138723/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (04.06.2026) versuchte sich ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer in Gera einer Polizeikontrolle zu entziehen und stürzte dabei.

Gegen 18:30 Uhr wollten Polizeibeamte in der Otto-Rothe-Straße/Auerbachstraße einen E-Scooter kontrollieren, der mit zwei Personen besetzt war. Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, beschleunigte dieser und flüchtete. Kurz darauf verlor der 14-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Sein ebenfalls 14-jähriger Mitfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zudem war das Fahrzeug technisch manipuliert und erreichte nach Angaben des Fahrers Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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