Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) 14-Jähriger flüchtet mit manipuliertem E-Scooter vor Polizeikontrolle (0138723/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (04.06.2026) versuchte sich ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer in Gera einer Polizeikontrolle zu entziehen und stürzte dabei.

Gegen 18:30 Uhr wollten Polizeibeamte in der Otto-Rothe-Straße/Auerbachstraße einen E-Scooter kontrollieren, der mit zwei Personen besetzt war. Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, beschleunigte dieser und flüchtete. Kurz darauf verlor der 14-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Sein ebenfalls 14-jähriger Mitfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zudem war das Fahrzeug technisch manipuliert und erreichte nach Angaben des Fahrers Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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