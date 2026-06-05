Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt (0138652/2026)

Greiz (ots)

Greiz/Zoghaus. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B94 leicht verletzt.

Der Mann befuhr gegen 16:15 Uhr die Bundesstraße 94 aus Richtung Greiz kommend in Fahrtrichtung Naitschau. Etwa 100 Meter nach dem Ortseingang Zoghaus kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Kia auf die Fahrzeugseite.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der im Fahrzeug befindliche Hund blieb unverletzt und wurde vorübergehend durch die Polizei in die Obhut des Tierheims Greiz übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (KB)

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