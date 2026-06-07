LPI-G: (LK Greiz) Angetrunkener Autofahrer gestoppt

Gera (ots) - Die seit gestern Abend vermisste 78-Jährige aus einem Seniorenheim in Bad Köstritz konnte heute gegen 09:40 Uhr endlich durch Polizeikräfte in einem Waldstück in der Nähe des Sommerbades aufgefunden werden. Die Frau war unterkühlt, stark geschwächt und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Bereits seit den Abendstunden und in der Nacht hatte die ...

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