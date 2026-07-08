Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: -PDNMS-Update-Gemeinsame Presseerklärung der STA Kiel und der PD NMS-Brandermittlungen nach Großbrand abgeschlossen

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung - Staatsanwaltschaft Kiel und Polizeidirektion Neumünster

Am 30.06.2026 kam es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Wrangelstraße 26, in Neumünster. Inzwischen sind die Brandermittlungen am Brandort abgeschlossen. (siehe 260630-1-pdnms- Gegenwärtiger Brand einer Lagerhalle in Neumünster und 260701-1-Update- Brand einer Lagerhalle in Neumünster- Löscharbeiten dauern weiter an).

Am vergangenen Dienstag kam es in einer Lagerhalle in Neumünster zu einem Großbrand. Nach Abschluss der Löscharbeiten führte die Kriminalpolizei Neumünster umfangreiche Brandortermittlungen durch.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden in den von dem Brand betroffenen Lagerbereichen überwiegend Akkumulatoren durch eine Firma gelagert. Das Unternehmen nutzte in Neumünster mehrere Lagerstätten, unter anderem in der Gadelander Straße. Dort hatte es bereits zuvor drei Brandereignisse gegeben.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Brandursache wegen des erheblichen Zerstörungsgrades der Halle noch nicht sicher festgestellt worden. Es liegen jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass in der Halle Gegenstände gelagert wurden, die aufgrund ihrer Beschaffenheit brandgefährdend waren.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Mieterin der Lagerhallen eröffnet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Michael Bimler - Staatsanwaltschaft Kiel

Mira Grunicke - Polizeidirektion Neumünster

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