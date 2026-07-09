Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260709-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raub am ZOB Eckernförde

Eckernförde (ots)

Sonntagnacht ist es, nach bisherigen Erkenntnissen, am ZOB in Eckernförde zu einem Raub gekommen. Durch unbekannte Täter sei der Geschädigte geschlagen worden und anschließend sei sein Portmonee entwendet worden. In diesem Zuge sucht die Polizei nun Zeugen.

In der Nacht vom 05.07.2026 bis zum 06.07.2026 ist es, nach derzeitigem Kenntnisstand, zu einem Raub am ZOB in Eckernförde, im Bereich einer Parkbank, gekommen. Der Geschädigte habe auf einer Parkbank gesessen und sei durch zwei Personen angesprochen worden, ob er Geld wechseln könne. Nachdem der Geschädigte sein Portmonee herausgeholt habe, sei der Geschädigte durch die beiden Männer geschlagen worden. Anschließend sei durch die unbekannten Täter das Portmonee des Geschädigten entwendet worden.

Beide Personen wurden durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: - Dunkel gekleidet - 25 bis 30 Jahre - Männlich - 175 bis 180 cm

Einer der beiden Personen soll zudem deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Wenn Sie im Zeitraum vom 05.07.2026, 19:00 Uhr bis zum 06.07.2026, 02:00 Uhr im Bereich ZOB Eckernförde entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei der Kriminalpolizeistelle Eckernförde unter der Telefonnummer 04351-89212-600.

Mira Grunicke - Pressesprecherin Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell