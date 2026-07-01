PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: 13. Wittener Markt der Ausbildung - Die Personalwerbung der Polizei ist mit dabei

POL-BO: 13. Wittener Markt der Ausbildung - Die Personalwerbung der Polizei ist mit dabei
  • Bild-Infos
  • Download

Witten (ots)

Wer den Beruf der Polizistin oder des Polizisten anstrebt, ist hier genau richtig: Die Personalwerber des Polizeipräsidiums Bochum, Nicole Schüttauf und Ramon Klos, stehen beim diesjährigen Wittener Markt der Ausbildung am Freitag, 3. Juli, für alle Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Der Eintritt ist frei

Die Berufsmesse findet in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr auf dem Gelände der Deutsche Edelstahlwerke KarriereWERKSTATT an der Herbeder Straße 39 in Witten statt.

Die Einstellungsberater sind auch in diesem Jahr wieder mit einem Informationsstand vor Ort und geben umfassende Einblicke in den abwechslungsreichen Berufsalltag bei der Polizei sowie in das Bewerbungs- und Auswahlverfahren.

Weitere Informationen zur Messe gibt es hier: https://www.wittener-markt.de/

Allen Interessierten, die keine Möglichkeit haben vorbeizukommen, stehen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Bochum selbstverständlich auch unter 0234 909-8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 12:17

    POL-BO: Kind (5) von E-Scooter-Fahrerin erfasst - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 30. Juni, in der Herner Fußgängerzone sucht die Polizei nach einer beteiligten E-Scooter-Fahrerin. Gegen 17 Uhr war ein fünfjähriger Junge im Beisein seiner Eltern zu Fuß im Bereich Glockenstraße/Bahnhofstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich von einer unbekannten E-Scooter-Fahrerin erfasst wurde, die die ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:03

    POL-BO: Zeugenaufruf nach versuchtem Raubdelikt im Stadtpark

    Herne (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 1. Juli, kam es im Stadtgarten in Wanne-Eickel zu einem versuchten Raubdelikt auf einen E-Scooter-Fahrer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 1.30 Uhr ein 18-jähriger Herner mit seinem E-Scooter den Stadtpark, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter einem Baum hervortrat. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte die ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 23:32

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Günter H. (86) wohlbehalten angetroffen

    Bochum (ots) - Der seit Dienstagmittag (30. Juni) vermisste Günter H. (86) ist wieder da. Der Bochumer wurde wohlbehalten angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Telefon: 0234 909-3099 E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren