Polizei Bochum

POL-BO: 13. Wittener Markt der Ausbildung - Die Personalwerbung der Polizei ist mit dabei

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Witten (ots)

Wer den Beruf der Polizistin oder des Polizisten anstrebt, ist hier genau richtig: Die Personalwerber des Polizeipräsidiums Bochum, Nicole Schüttauf und Ramon Klos, stehen beim diesjährigen Wittener Markt der Ausbildung am Freitag, 3. Juli, für alle Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Der Eintritt ist frei

Die Berufsmesse findet in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr auf dem Gelände der Deutsche Edelstahlwerke KarriereWERKSTATT an der Herbeder Straße 39 in Witten statt.

Die Einstellungsberater sind auch in diesem Jahr wieder mit einem Informationsstand vor Ort und geben umfassende Einblicke in den abwechslungsreichen Berufsalltag bei der Polizei sowie in das Bewerbungs- und Auswahlverfahren.

Weitere Informationen zur Messe gibt es hier: https://www.wittener-markt.de/

Allen Interessierten, die keine Möglichkeit haben vorbeizukommen, stehen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Bochum selbstverständlich auch unter 0234 909-8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de zur Verfügung.

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