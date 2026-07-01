Polizei Bochum

POL-BO: Kind (5) von E-Scooter-Fahrerin erfasst - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 30. Juni, in der Herner Fußgängerzone sucht die Polizei nach einer beteiligten E-Scooter-Fahrerin.

Gegen 17 Uhr war ein fünfjähriger Junge im Beisein seiner Eltern zu Fuß im Bereich Glockenstraße/Bahnhofstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich von einer unbekannten E-Scooter-Fahrerin erfasst wurde, die die Bahnhofstraße in Richtung Herne Bahnhof befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unbekannte stieg nach dem Unfall von ihrem E-Scooter ab und flüchtete fußläufig in Richtung Kirchhoffstraße. Sie wird beschrieben als 12-13 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank. Sie soll eine helle Schlaghose, einen blauen Mantel und ein blaues Kopftuch getragen haben.

Das Verkehrskommissariat bittet die beteiligte E-Scooter-Fahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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