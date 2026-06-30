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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Weitmar - Mopedfahrer (37) schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Mopedfahrer (37, aus Bochum) wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, 29. Juni, in Weitmar schwer verletzt.

Der Bochumer fuhr gegen 16.20 Uhr auf der Markstraße in Richtung Kreisverkehr. In Höhe der Hausnummer 397 hatte ein Autofahrer (38, aus Bochum) auf dem Radweg rechts angehalten, um von dort aus zu wenden. Dabei kam es zur Kollision mit dem zeitgleich vorbeifahrenden Mopedfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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