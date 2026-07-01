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Polizei Bochum

POL-BO: Zeugenaufruf nach versuchtem Raubdelikt im Stadtpark

Herne (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 1. Juli, kam es im Stadtgarten in Wanne-Eickel zu einem versuchten Raubdelikt auf einen E-Scooter-Fahrer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 1.30 Uhr ein 18-jähriger Herner mit seinem E-Scooter den Stadtpark, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter einem Baum hervortrat. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte die Herausgabe der Geldbörse des Herners. Der 18-Jährige forderte den Angreifer lautstark auf, sich zu entfernen. Daraufhin ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Stöckstraße. Der E-Scooter-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen, der als männlich, circa 180 cm groß und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sneakern beschrieben wird.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stadtgartens oder der Stöckstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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