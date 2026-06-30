Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Günter H. (86) wohlbehalten angetroffen

Bochum (ots)

Der seit Dienstagmittag (30. Juni) vermisste Günter H. (86) ist wieder da. Der Bochumer wurde wohlbehalten angetroffen.

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