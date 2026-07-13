Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260713-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach erneutem Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Wasbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 07.07.2026 wurde eine Geschädigte in Wasbek Opfer eines Betruges durch vermeintliche Bankmitarbeiter. Die Kriminalpolizei in Neumünster ermittelt und sucht Zeugen.

Am Dienstag Vormittag erhielt eine 68-jährige Frau in Wasbek einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiterin eines Geldinstituts aus der Zentrale in Berlin aus. Sie gab an, dass viele Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker "gehackt" worden und nun die Geldkarten vieler Kunden gefährdet seien. Durch die Mitarbeiter der Bank sei festgestellt worden, dass eine hohe Überweisung von dem Girokonto der Geschädigten abgebucht worden sei. Zur Überprüfung sollen die Geldkarten des Kontos eingezogen und überprüft werden. Hierzu arbeite man auch mit der Polizei zusammen.

Nach der Ankündigung am Telefon sei gegen 11:20 Uhr an der Wohnanschrift der Geschädigten ein Mann erschienen, der sich als Mitarbeiter des Geldinstituts ausgab. Nach Aufforderung habe die Geschädigte dem Mann ihre Geldkarten ausgehändigt.

Der Mann konnte beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre - 170-175 cm - schlank - schwarze, kurze Haare - sprach akzentfrei deutsch - weißes T-Shirt - schwarze Jogginghose - schwarze "Snickers" Schuhe - dunkle Sonnenbrille

Nachdem die Geschädigte sich am Nachmittag Angehörigen anvertraute, wurden die Karten gesperrt. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass kurz nach der Abholung ein vierstelliger Bargeldbetrag mit der Geldkarte am Bankautomaten abgehoben wurde.

Die Geldkarte wurde am selben Tag gegen 20.20 Uhr in der Pastor-Weilbach-Straße in Schenefeld (Steinburg) aufgefunden.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 07.07.2026 verdächtige Beobachtungen im Wohngebiet zwischen Weststraße, Am Aalbek und der Hauptstraße in Wasbek gemacht? Wer hat möglicherweise eine verdächtige Person, auf die die Personenbeschreibung zutrifft, in der Stettiner Straße oder der Ostlandstraße gesehen? Wer hat weiterhin am 07.07.2026 in Schenefeld in der Pastor-Weilbach-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Neumünster unter 04321-2080 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Bereits am 26.06.2026 kam es zu einer ähnlichen Betrugsmasche in Neumünster (20260626-1-Betrugsanrufe in Neumünster - Täter geben sich als Bankmitarbeiter aus). Die Polizei Neumünster warnt daher nochmals eindrücklich vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin, dass Bargeld, Bankkarten oder Wertgegenstände nie an fremde Personen ausgehändigt werden sollen.

Weitere Verhaltenstipps erhalten sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe

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