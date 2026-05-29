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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Mirjam E.

Wirft (ots)

Seit Donnerstagmorgen, 28.05.2026 wird die 29-jährige Mirjam E. aus Wirft (Kreis Ahrweiler) vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist wahrscheinlich mit einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen AW-JE 141 unterwegs. Hinweis: In den sozialen Medien ist derzeit ein falsches Kennzeichen in Umlauf.

Beschreibung

Äußere Erscheinung:

   - blaue Augen
   - dunkelblonde Haare, schulterlang
   - ca 165 cm groß
   - Gewicht ca. 50kg
   - schlanke Statur
   - Schuhgröße 39
   - Tattoos: linkes Handgelenk, Vogel (geschwungen) / Bauch/Hüfte: 
     rechtsseitig Schmetterling
   - Kleidergröße 36/38

Bekleidung:

   - rosa Rock
   - rosa Pullover
   - silber-glitzernde Sandalen
   - goldene Kette

Fotos sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/6x3e3MY

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0261-10351350.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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