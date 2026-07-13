Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260713-2-PDNMS-16-jähriges Mädchen leblos aufgefunden

Neumünster (ots)

Am 11.07.2026 wurde in Neumünster ein 16-jähriges Mädchen leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Samstagmorgen, den 11. Juli 2026, gegen 05:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich eine leblose Person in der Schillerstraße in Neumünster nahe eines Sportplatzes befinden solle. Beim Eintreffen der Funkstreifenbesatzung konnte ein 16-jähriges Mädchen festgestellt werden, das keine Vitalfunktionen mehr aufwies. Sie wurde unter sofortigen Reanimationsmaßnahmen durch die Polizei und den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist mit dem Ableben des Mädchens zu rechnen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Mädchen gemeinsam mit anderen Personen zuvor Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert haben könnte. Es wird nunmehr ermittelt, ob das Mädchen infolge von Betäubungsmittelkonsum reanimationspflichtig geworden ist und von wem sie die Betäubungsmittel gegebenenfalls erhalten hat.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese konzentrieren sich nun auf die Rekonstruktion der Ereignisse.

Constanze Becker, Pressesprecherin PD Neumünster Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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