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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260715-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter

Rendsburg (ots)

Am 14.07.2026 kam es in der Rendsburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gestern Abend gegen 23:55 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es im Bereich der Denkerstraße/Schlossplatz in Rendsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen komme.

Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass eine große Personengruppe von etwa 20-30 Personen körperlich aufeinander einwirkte. Hierbei wurden u.a. auch Eisenstangen und Reizgas eingesetzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte die Auseinandersetzung einen privaten Hintergrund gehabt haben. Es ist davon auszugehen, dass die Beteiligten sich kannten.

Nach derzeitigem Stand wurden drei Personen leicht verletzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durch die Präsenz von starken Polizeikräften konnte die Lage beruhigt werden. Es wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 14.07.2026 Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht und diese noch nicht der Polizei geschildert? Wer hat Bild- oder Videoaufzeichnungen von der Auseinandersetzung gemacht und kann diese der Polizei zukommen lassen? Wenden sie sich bei Hinweisen bitte an rendsburg.kpst@polizei.landsh.de oder 04331-2080

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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