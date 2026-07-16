Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 55-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern (15.07.2026) wurde ein Mann bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. Ein 80-jähriger VW-Fahrer war gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Henschleben und Gebesee unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Kollision löste sich ein Rad des VW. Die Fahrzeugteile beschädigten einen Isuzu und einen VW, die ebenfalls auf der Bundesstraße unterwegs gewesen waren. Der 55-jährige Fahrer des Isuzu, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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