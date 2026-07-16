Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260716-1-Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr auf der B430, Höhe Aukrug

Aukrug (ots)

Am Mittwochnachmittag soll es auf der B430 bei Aukrug zu einer Verkehrsnötigung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein LKW mit Auflieger einen PKW mit Anhänger bedrängt und mehrfach versucht haben, diesen zu überholen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am 15.07.2026, zwischen 14:45 und 14:55 habe ein PKW mit Anhänger die B430, aus Richtung Wasbek, in Fahrtrichtung Aukrug befahren. Hinter dem PKW sei ein LKW mit Auflieger geführt worden. Im Bereich zwischen der Einmündung Bünzerfeld und der Einmündung Bargfelder Straße sei es auf der B430 wiederholt zur Missachtung des Mindestabstandes des LKWs zu dem PKW gekommen. Zudem habe es mehrere, versuchte Überholvorgänge des LKWs gegeben, welche durch Beschleunigen des PKW-Gespanns, verhindert worden seien. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung seien sowohl die Warnblinkanlage, als auch das Singalhorn des LKWs genutzt worden.

Die Polizeistation Aukrug hat ein Strafverfahren wegen dem Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet und sucht nun nach unabhängigen Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04873-2104950 entgegengenommen.

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster

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