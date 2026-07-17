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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260717-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Feuer von Mülltonnen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 17.07.2026 kam es zu einem Feuer von mehreren Müllcontainern in Neumünster. Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heute Nacht wurde gegen 00:00 Uhr durch mehrere Anrufer ein Feuer in dem Durchgang zwischen Großflecken und Waschpohl gemeldet. Hier sollten mehrere Müllcontainer in Brand stehen. Durch die vor Ort eintreffenden Polizeikräfte konnte dies bestätigt werden.

Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Neumünster gelöscht. Es entstand ein Sachschaden an dem Durchgang. Weiterhin wurden mehrere darüber befindliche Fensterscheiben beschädigt.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 17.07.2026 gegen 00:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Waschpohl / Großflecken gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Pressestelle PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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