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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260723-1- Update - Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall B77

Rendsburg (ots)

Am 15.07.2026, gegen 09:55 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in Rendsburg auf der B77 zwischen drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Motorradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Rendsburg führt die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Deutscher mit einem VW SUV die B77 in Fahrtrichtung Süden. Aus bislang nicht geklärten Umständen sei der VW in den Gegenverkehr geraten. Dabei sei es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito und einem dahinter fahrendem Motorrad gekommen. Die 45-jährige Motorradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Weitere Unfallbeteiligte wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt.

Nach ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der 73-jährige Fahrer des VW SUV einen weißen Transporter überholt habe und deshalb in den Gegenverkehr gefahren sei. Der beschriebene Transporter war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Rendsburg führt die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Zudem sucht die Polizei nach dem Transporter und dem dazugehörigem Fahrer. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 04331-208-0.

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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