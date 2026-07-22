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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260722-1-PDNMS- Tödlicher Verkehrsunfall auf der A215

Rumohr / A 215 (ots)

Am 21.07.2026 kam es auf der A 215 zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde hierbei tödlich verletzt.

Gestern Abend gegen 19:25 Uhr wurden Beamte des Polizeiautobahn-und Bezirksreviers Mitte, Fachdienst Bundesautobahn, zur A 215 in Fahrtrichtung Kiel entsandt. Hier sei es zwischen den Anschlussstellen Blumenthal und Kiel zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Erkenntnissen zur Folge kam es zu einem Ausschervorgang eines 24-jährigen Fahrzeugführers. In Folge dessen kam ein dahinter fahrender 22-jähriger Motorradfahrer ins Schleudern. Durch den anschließenden Sturz wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde das Hinzuziehen eines Sachverständiger angeordnet. Das PABR Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und beschäftigt sich nun mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens.

Die A 215 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 01:00 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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