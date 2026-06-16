Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht nach Überholmanöver

Lahnstein (ots)

Am 16.06.26 gegen 07:50 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin die Sebastianusstr. in Rtg. Ostallee und beabsichtigte nach links in die Südallee einzubiegen. Aufgrund dessen bildete sich hinter der Fahrerin eine Schlange. Der Unfallverursacher befuhr ebenso die Sebastianusstr. in Rtg. Ostallee. Dort überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit alle Fahrzeuge , die in der Fahrzeugschlange verkehrsbedingt warten mussten, und geriet auf die Gegenfahrbahn. Als er sodann zeitgleich in die Südallee einbog kam es zur Kollision mit der PKW-Fahrerin. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer wird als älterer Herr mit weißen Haaren beschrieben. Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen BMW oder Mercedes-Benz, mit dem Kennzeichen "EMS-???", in blau handeln könnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

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