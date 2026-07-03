Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall; Munster: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Schneverdingen: Motorradfahrer stürzt und kollidiert mit geparktem Pkw

Heidekreis (ots)

02.07.2026 / Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Bad Fallingbostel: Am Donnerstag kam es kurz vor 11:00 Uhr in der Soltauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 44-jährige Autofahrerin wollte von der Soltauer Straße nach links in die Höbinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw einer 42-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die 42-jährige Autofahrerin sowie ein neunjähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

02.07.2026 / E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Munster: Im Einmündungsbereich Lönsheide/Wilhelm-Bockelmann-Straße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr gegen gegen 17:20 Uhr die Lönsheide in Richtung Wilhelm-Bockelmann-Straße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Zeitgleich war ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter auf der Wilhelm-Bockelmann-Straße unterwegs - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße und zudem auf der falschen Straßenseite. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den der 16-Jährige leicht verletzt wurde.

02.07.2026 / Motorradfahrer stürzt und kollidiert mit geparktem Pkw

Schneverdingen: Am Donnerstag, kurz nach 19:30 Uhr, kam es in der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Der 30-jährige befuhr mit seinem Motorrad die Verdener Straße stadtauswärts, als das Vorderrad seines Fahrzeugs plötzlich ins Rutschen geriet. In der Folge touchierte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und stürzte. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An dem Motorrad und dem geparkten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro.

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