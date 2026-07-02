Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Anhänger löst sich während der Fahrt

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Laichingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Ein 74-Jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Weite Straße in Richtung der Innenstadt. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr löste sich sein Pongratz-Anhänger. Dieser rollte gegen den Mercedes einer 50-Jährigen, welche hinter dem Mann fuhr. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden am Mercedes auf etwa 800 Euro. Am Anhänger entstand wohl kein Schaden. Den ersten Erkenntnissen nach war der Anhänger offenbar nicht richtig angekuppelt, weshalb er sich vom PKW lösen konnte.

Hinweis der Polizei: Sicher anhängen - sicher ankommen!

Kontrollieren sie vor jeder Fahrt, ob die Anhängerkupplung korrekt verriegelt. Nehmen sie sich vor Fahrtantritt einen Moment Zeit und prüfen sie die korrekte Verbindung. Wenige Sekunden Kontrolle können Unfälle verhindern und Leben schützen. Denn ein Anhänger, der sich während der Fahrt löst, kann schwerwiegende Folgen haben!

++++1253591 (BK)

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