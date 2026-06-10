Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260610-2-PDNMS- Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Gewerbeobjekt in Windeby

Windeby (ots)

In der Nacht vom 07.06.2026 auf den 08.06.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude in Windeby. Die Täter entwendeten Dokumente und ein Fahrzeug. Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht Zeugen.

Am 08.06.2026 wurde durch Mitarbeiter einer Firma bemerkt, dass es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Eichenallee in Windeby gekommen ist. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor ein Fenster des Gebäudes eingeschlagen und sich dadurch unberechtigt Zugang zum Objekt verschafft. Mehrere Büroräume wurden durchsucht und durchwühlt. Es wurden mehrere Dokumente aus den Räumen entwendet.

Die Täter flüchteten in einem roten Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen ECK-SK 16, der ebenfalls der geschädigten Firma gehörte. Die Schlüssel konnten ebenfalls aus dem Firmengebäude entwendet werden. Nach dem Fahrzeug wird derzeit gefahndet.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 07.06.2026 auf den 08.06.2026 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Eichenallee gemacht? Wer hat nach dem 08.06.2026, 08:00 Uhr das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ECK-SK16 gesehen? Liegen aus dem Bereich möglicherweise Videoaufzeichnungen von fremden Personen aus dieser Nacht vor? Wenden sie sich bei Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter 04351-89212600 oder eckernfoerde.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Pressesprecherin der PD Neumünster

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