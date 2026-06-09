Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260609-3-PDNMS- Verkehrsunfall beim Einparken, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Rangierunfall in Eckernförde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr am 06.06.2026 kam es im Fernblick 5 in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall beim Einparken. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, dass ein dunkler Pkw rückwärts gegen die Front eines geparkten Ford Fiesta gestoßen ist. Die Fahrerin, eine ältere Dame, ist ausgestiegen und hat den angefahrenen PKW begutachtet. Anschließend hat sich die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug entfernt.

An dem Ford Fiesta entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die weitere Hinweise zum verursachenden Pkw oder der älteren Dame geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eckernförde unter der Telefonnummer 04351 908-0 oder per E-Mail mit der Angabe von Namen und Erreichbarkeit unter Eckernfoerde.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke Pressesprecher PD Neumünster

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