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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260608-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Melsdorf

Melsdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 07.06.2026 kam es in Melsdorf zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Nachdem die Täter bei der Tatausführung gestört wurden, flohen sie ohne Stehlgut.

Gestern Morgen gegen 02:50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen, die sich vor der Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Dörpsdiek in Melsdorf aufhielten. Nachdem der Zeuge sein Fahrzeug parkte und ausstieg, entfernten sich die beiden Personen in Richtung eines Stichweges, der zum Melsdorfer Bahnhof führt. An der Hauseingangstür konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten deutliche Hebelmarken festgestellt werden. Es ist somit zu vermuten, dass die beiden unbekannten Personen versuchten, sich unbefugt Zugang zu dem Objekt zu verschaffen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen befanden.

Der Zeuge konnte die beiden Personen lediglich als dunkel bekleidet und jeweils mit einer Cappy beschreiben.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 06.06.2026 auf den 07.06.2026 verdächtige Beobachtungen oder Personen in Melsdorf im erweiterten Bereich der Straße Am Dörpsdiek festgestellt? Gibt es Videoaufzeichnungen von Privatgrundstücken, auf denen fremden Personen in dem genannten Zeitraum zu sehen sind? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Constanze Becker
Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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