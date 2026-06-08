Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260608-1-PDNMS-Update Aktenzeichen XY ungelöst

Rendsburg (ots)

Am 03.06.2026 wurde in der ZDF Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" der Raubüberfall auf einen LKW Fahrer in der Nacht vom 23. auf den 24.10.2024 auf dem Rastplatz Ohe an der Autobahn 7 Höhe Haßmoor vorgestellt.

Insgesamt gingen über 40 Hinweise zu dem Fall im Studio und bei der Kriminalpolizei in Rendsburg ein.

Bei den Hinweisanrufen wurde auf diverse ähnliche Fälle in Deutschland und Europa hingewiesen, die teilweise bis in das Jahr 2000 zurückgehen.

Die Anrufer konnten mitteilen, dass sie selbst betroffen waren oder sie konnten Bekannte benennen, welchen ein ähnlicher Vorfall widerfahren ist.

Sehr oft wurde dabei auch auf den genannten modus operandi, das Einleiten von Gas in die Führerkabine, Bezug genommen.

Es wurde erwähnt, dass LKW-Fahrer zu Teilen nicht mehr auf Rastplätzen nächtigen, um eine solche Situation zu meiden. Andere hingegen sichern ihre Türen gegen unbefugtes Betreten von Dritten. Meldungen kamen dabei auch von Polizeibeamten aus dem gesamten Bundesgebiet, welche von ähnlichen Taten in ihren Zuständigkeitsbereichen zu berichten wussten. Bislang ging kein konkreter Hinweis zu dem genannten Fall ein, welcher nach derzeitigem Stand einen entscheidenden Täterhinweis liefern könnte.

Zusammenfassend war die Resonanz -es gingen auch internationale Hinweise aus Spanien, Frankreich, Italien, Skandinavien etc. ein- überaus groß und die Ermittler der Kriminalpolizei Rendsburg prüfen nun Zusammenhänge von ähnlich gelagerten Fällen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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