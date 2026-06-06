Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, zwischen 07:05 Uhr und 16:15 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW, einen blauen VW Golf mit PS-Landkennzeichen, auf Höhe der Schlachthofstraße 12 in Richtung Ixheimer Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher befuhr die Schlachthofstraße aus Richtung Ixheimer Straße kommend und streifte dabei im Vorbeifahren das Fahrzeug des Geschädigten. Hierbei entstand ein Streifschaden am linken Außenspiegel des Geschädigten. Schadenshöhe ca. 150EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

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