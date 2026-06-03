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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260603-1-PDNMS-Bargeldfund an Eigentümerin zurückgegeben

Eckernförde (ots)

Am 01.06.2026 wurde auf dem PR Eckernförde der Verlust einer Handtasche gemeldet. In dieser befand sich Bargeld in Höhe von 5.750EUR. Eine Finderin der Handtasche gab diese wenig später bei der Polizei ab.

Die 81-jährige Eckernförderin meldete auf dem Polizeirevier Eckernförde, ihre Handtasche beim Einkaufen verloren zu haben. In dieser befand sich ein Bargeldbetrag von 5.750EUR.

Einige Zeit später erschien die 19-jährige Finderin ebenfalls auf dem Polizeirevier Eckernförde, um besagte Handtasche bei der Polizei abzugeben. Die Handtasche und ihr vollständiger Inhalt konnten dadurch an ihre Eigentümerin zurückgegeben werden.

Über die Polizei konnten die Telefonnummern der Eigentümerin und der Findern ausgetauscht werden. Beide wollen sich nun über einen Finderlohn abstimmen.

   Trotz des in diesem Fall positiven Ausganges verweist die Polizei 
auf die folgenden Hinweise in Bezug auf Bargeld und Geldbörsen vor 
allem beim Einkaufen:
   - Taschen und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Korb oder 
     Einkaufswagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah
   - Hängen Sie Handtaschen oder Rucksäcke im Restaurant, Kaufhaus 
     oder Einkaufsladen nicht an Stuhllehnen und stellen Sie diese 
     nicht unbeaufsichtigt ab
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum 
     Einkaufen mit

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke Pressesprecher PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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