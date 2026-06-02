Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260602-3-PDNMS-Polizeieinsatz in Rendsburger Innenstadt

Rendsburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Am heutigen Morgen, 02.06.2026 wurde die Polizei gegen 07.45 Uhr darüber informiert, dass es in einer Bar in der Pankookenstraat in Rendsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommen sei. Im Zuge dessen wurde auch der Hinweis gegeben, dass eine der beteiligten Personen eine Schusswaffe bei sich führen soll.

Die Polizei rückte mit starken Kräften an und sperrte den Einsatzort weiträumig ab, so dass keine Gefahr für Unbeteiligte bestand.

Gegen 09.30 Uhr hatten alle Personen die Bar verlassen. Es handelte sich um insgesamt acht beteiligte Personen. Diese wurden zunächst in Polizeigewahrsam genommen und zum Polizeirevier Rendsburg verbracht.

Im Anschluss wurden durch die Kriminalpolizei Rendsburg weitere Ermittlungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurden durch das Amtsgericht Kiel Beschlüsse für die Durchsuchung von beteiligten Fahrzeugen erlassen.

Hierbei konnte in einem der Fahrzeuge eine Schusswaffe aufgefunden werden.

Es wurden zwei Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung sowie illegalem Besitz einer Schusswaffe eingeleitet. Die Beschuldigten werden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Michael Bimler

Staatsanwaltschaft Kiel

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

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