POL-NMS: 20260607-1-1- PDNMS - Update: Vermisster 15-Jähriger angetroffen
Neumünster (ots)
Der am heutigen Tag vermisst gemeldete Lenny Lukas V. konnte am Nachmittag des 07.06.2026 wohlbehalten angetroffen werden.
Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.
Mit freundlichen Grüßen
Fynn Ballke Pressesprecher PD Neumünster
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